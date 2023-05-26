محمد صلاح: المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا أصبحت صعبة للغاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 03:30 مساءً - أكد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي أصبحت صعبة للغاية بسبب تحسن جميع الفرق.

وقضى مانشستر يونايتد على الأمل الأخير لليفربول، وذلك بعد فوزه برباعية مقابل هدف على تشيلسي، مساء الخميس، وحجز المقعد الأخير لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث صلاح في تصريحات تليفزيونية لـ"فوتبول ديلي" قائلا: "الأمر صعب على الجميع وليس ليفربول فقط، أعتقد أن الفرق الآن أصبحت أصعب عن ذي قبل، لأنهم لديهم مدربين ولاعبين جيدين".

أضاف: "نحتاج فقط للتركيز على مبارياتنا وألا نفكر في الفرق الأخرى، نركز ونفوز بمبارياتنا".

وكان محمد صلاح قد كتب أمس على تويتر:"أنا محطم تمامًا، لا يوجد أى عذر لذلك على الإطلاق، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دورى أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى، أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر شىء إيجابى أو يدعو للتفاؤل، خذلنا أنفسنا وخذلناكم".

وبفوز مانشستر يونايتد يتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة ليضمن المشاركة في دورى أبطال أوروبا في الموسم الجديد رفقة كل من مانشستر سيتى وأرسنال ونيوكاسل، بينما يتجه ليفربول إلى الدورى الأوروبى رفقة برايتون، قبل مباراة الريدز الأخيرة أمام ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل.