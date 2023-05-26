كنيسة الراعى الصالح الأسقفية تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس كنيسة الراعى الصالح الأسقفية بمنطقة الجيزة.





ورحب القس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة بالحضور وقال: "أصلى أن تكون الكنيسة إعلان لمجد الله، وأن تدوم علاقة المحبة والود بيننا وبين جيراننا من مسجد أسرة الإسلام"، مؤكدا أن بناء جسور محبة بين جميع الطوائف هى أحد من أهداف الإبروشية.

وأضاف رئيس الأساقفة فى كلمته: "يجلب لنا اليوم الكثير من الفخر والسعادة فهو يذكرنا بتاريخ الكنيسة ومسيرتها على مدار العقود الماضية والتى أثرت فى العديد من الأجيال، وأوضح أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التى تعرضت لها ولكنها كنيسة تشهد عن عمل الله".

واستكمل رئيس الأساقفة: "يصف المسيح نفسه بالراعى الصالح الذى يهتم بقطيعه ويقيم كل منهم ويسدد احتيجاتهم ويرشدهم للطريق الصحيح، ذلك، بالإضافة لأن تكريس الكنيسة يتطلب منا النمو الروحى وفهم أعمق الإيمان ومعرفة الكتاب المقدس، والتأثير الإيجابى فى المجتمع".



فيما قال الأنبا توماس مطران الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة والفيوم وبنى سويف فى تهنئته: "صورة الراعى الصالح التى يقدمها الرب يسوع هى صورة متكاملة فهو أمين ويبذل نفسه عن خرافه ويعلمهم"، مؤكدا بقوله: "أشكر الله من أجل وجودى معكم ومن أجل تجمعكم، فبالرغم من اختلاف طوائفنا فنحن متحدون فى إيمان واحد ووطن واحد".

بينما شدد الدكتور الشيخ محمود محمد من مديرية أوقاف الجيزة فى كلمته على الوحدة الوطنية قائلا: "لا فرق بين مسلم ومسيحى فنحن قلب واحد، ولا فرق بين الكنيسة والمسجد فكلهم دور عبادة، كما ندعو الله من أجل المحبة والألفة والتعايش مع بعضنا البعض".



حضر الحفل أنطونى بول المطران المساعد للكنيسة الأسقفية، بالإضافة للعديد من قساوسة الكنيسة الأسقفية، كما حضر أبونا بطرس فؤاد من الكنيسة الارثوذكسية والراهب جوارجيوس المقارى والدكتور القس بشير أنور راعى الكنيسة الانجيلية بالجيزة وأبونا يوحنا سعد رئيس لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر، والشيخ أحمد سعيد إمام مسجد أسرة الإسلام بالجيزة.

تضمن الحفل فترات تسبيح وصلوات تشفعية من أجل البلاد والأحوال ومن أجل سلامها، كما تضمن عرض فيديو قصير عن تاريخ الكنيسة ومشاركة القساوسة السابقين والأعضاء الذين خدموا بها بذكرياتهم، بالإضافة لتكريم الأعضاء القدامى.