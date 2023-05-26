جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، عبر موقعها الإلكترونى، لطلاب صفوف النقل: من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.





ويمكن الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومى للطالب من خلال الرابط التالى: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages كذلك يمكن الوصول إلى النتائج من خلال التليفون الأرضى 09000100، أو التليفون المحمول 5757، أو عن طريق المحادثة الآلية والدفع بـ"فورى" فى الرابط التالى: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages وتعلن النتائج رسميا بمدارس محافظة القاهرة، غدا السبت الموافق 27/5/2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهرت.. رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.