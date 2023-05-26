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‎من 25 عامًا لا يمكنني أن أعمل دونها.. أبو هشيمة يكشف سر تمسكه بارتداء الكرفتة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 04:27 مساءً -  

قال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إنه في بدايات دخوله مجال تجارة الحديد تعرض لموقف محرج عندما طرده أحد التجار بسبب ارتداءه رابطة عنق (كرافتة) وكاد هذا الموقف أن يقتل الحلم لولا أنه غض الطرف عن العواطف وعاد للتاجر ووافق على شروطه فيما يخص سعر البيع.

 

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي المذاع على قناة بلومبرج الشرق.

 

وأضاف «أبو هشيمة» قائلا إن هذا الموقف في البداية كان سببا في تمسكه بارتدائه طول العمر أثناء العمل رابطة العنق، ولاسيما أنها جعلته مختلفا شكلا، وسار خلفه عددا من أبناء تجار الحديد.

 

وأوضح أبو هشيمة أن هذا الموقف علمه درسين الأول ألا يخاف الشاب في بداياته من الاختلاف وأن البدايات فيها من المواقف التي قد تقتل الحلم لو حكمت العاطفة، ناصحا الشباب بأن يتمسكوا بحلمهم مهما كانت تحديات البدايات وألا يخافوا من كونهم مختلفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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