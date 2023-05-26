الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدا السبت، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الانحاء.





وقالت الأرصاد: هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت: كما أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت: أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 22

بنهــــا 36 22

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 34 20

المنصورة 34 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 20

دمياط 34 19

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 37 21

رفح 36 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 17

كاترين 31 13

الطور 35 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 30 20

مطروح 26 19

السلوم 27 17

سيوة 34 18

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 42 29

الرياض 43 27

المنامة 38 31

أبوظبى 41 30

الدوحة 40 32

الكويت 41 29

دمشق 34 19

بيروت 27 22

عمان 32 21

القدس 34 19

غزة 33 23

بغداد 40 26

مسقط 39 32

صنعاء 25 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 24 17

تونس 28 16

الجزائر 25 18

الرباط 24 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 13

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 35 25

جاكرتا 33 25

بكين 27 17

كوالالمبور 30 24

طوكيو 26 19

أثينا 26 17

روما 28 14

باريس 25 12

مدريد 21 13

برلين 21 09

لندن 21 10

مونتريال 26 14

موسكو 23 12

نيويورك 22 11

واشنطن 23 12

أديس أبابا 32 25

نواكشوط 23 14