رئيس «الرعاية الصحية» يشهد حفل تخريج الدفعة الثالثة للطلاب بجامعة هارفارد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل مرموق أقامته كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية تم خلالها تكريم عدد من الخريجين المصريين لإتمامهم برنامج الماجستير، بحضور الدكتور مارك اليوت، نائب رئيس جامعة هارفارد، والدكتور أجى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد، وعدد من القيادات الصحية الدولية، كما رافق رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الحفل أيضا الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال كلمته، على تهنئة الخريجين المصريين قائلا أنتم من سيقود ثورة الإصلاح الصحى فى مصر لتحققوا رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للتغطية الصحية الشاملة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته بالتواجد فى ذلك اليوم الذى يتم فيه تخريج دفعة جديدة من برنامج الماجستير بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، إحدى أعرق الجامعات العالمية، مؤكدا أن الجامعة تلعب دورا كبيرا فى تنمية الكوادر البشرية بكل دول العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال كلمته، على اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتدريب وابتعاث الشباب فى كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الصحى الذى بات من الضرورى دعمه بالكوادر الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى ليقود ثورة الإصلاح الصحى فى مصر.

وعلى هامش الحفل..

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور أجى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد، وناقش اللقاء دراسة إمكانية تعزيز التعاون ما بين هيئة الرعاية الصحية وكلية الطب جامعة هارفارد فى مجالات المنح والبعثات والتدريبات الإكلينيكية للأطقم الطبية، مما يسهم فى تزويدهم بالمهارات العلمية والمهنية والتكنولوجية المختلفة، ويضمن تقديم أفضل مخرجات الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى بحث التعاون لبدء تعاون متميز بين هيئة الرعاية الصحية وكلية الطب بجامعة هارفارد، لافتا إلى أن الجامعة هى واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية فى العالم، وتتميز بجودة التعليم بها، مؤكدا اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتعليم الأكاديمى والمهنى المستمر للقوى البشرية باعتبارهم أثمن مورد لديها، ولافتا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار بحث فرص التعاون للاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة بجامعة هارفارد.

وتابع السبكى: أن التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى المستمر السبيل للوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأعلى مستويات الجودة والتميز بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبما يحقق رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو التنمية الشاملة المستدامة 2030.

وفى ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للدكتور أجى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، تقديرا للدور الرائد للجامعة فى التأهيل العلمى والأكاديمى للكوادر البشرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أجى سينج، عن سعادته بهذا اللقاء، والتطورات النوعية للرعاية الصحية فى مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيدا بدور هيئة الرعاية الصحية فى تطبيق أحدث المعايير العالمية فى الممارسات الصحية والخدمات الإكلينيكية والتحول الرقمى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، مؤكدا الاستعداد الكامل لجامعة هارفارد للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى مجالات المنح والبعثات والتدريب الإكلينيكى للأطقم الطبية، وتابع: أن نجاح التعاون مع الحكومة المصرية على مدار عامين يدفعنا لمزيد من الإنجازات.