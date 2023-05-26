«حياة كريمة» تغير ملامح دراجيل فى المنوفية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - "حياة كريمة" من أهم المبادرات التى شهدتها قرى الريف المصرى منذ مئات السنين، وذلك تتضمنه من مشاريع فى مختلف المجالات ومنها "الكهرباء، المياه، الصرف الصحى، الوحدة الصحية، مجمع خدمات".





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مشروعات حياة كريمة التى غيرت ملامح قرية دراجيل فى المنوفية إلى الأفضل. وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

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