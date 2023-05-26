أوقاف الإسكندرية: المساجد تصدح بالصلاة على النبى عقب صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أدى أئمة الإسكندرية، خطبة الجمعة، تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم"، حيث صدحت مساجد الإسكندرية عقب الصلاة، وتزينت، وفاح بها شذَى عبير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" منها، وسط فرحة عارمة وتأيد جماهيرى كبير من الرواد.





وذكرت مديرية الأوقاف- فى بيان، اليوم الجمعة، أن المصلين طالبوا بتكرار مثل هذه المجالس، التماساً لبركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم". فى نفس السياق، تفقد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، عددا من مساجد إدارات أوقاف "الجمرك - شرق - المنتزه"، للوقوف على استعداداتها لاستقبال المصلين، وإقامة شعائر صلاة الجمعة على أكمل وجه.

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