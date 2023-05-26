«مركز المعلومات» يسلط الضوء على جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا من الإنفوجرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ليسلط الضوء على الجهود التى شهدتها السنوات الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأمر الذى ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت "القاهرة" الأزمة الاقتصادية العالمية، بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعى، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية.





وتطرقت الإنفوجرافات، إلى جهود العمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعى المحلى والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسى من زراعة القمح فى أراضى الوادى والدلتا، جنبا إلى جنب التوسع الأفقى عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد. ولفتت الإنفوجرافات، إلى مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين كأبرز مثال على توجه الدولة نحو معالجة كل مراحل العمل الزراعى، بدءًا من المزارع وحتى المستهلك، حيث عمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة ما بين إنتاج واستهلاك القمح، بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى مستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية. وأكدت الإنفوجرافات، سعى الدولة نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، حيث تم زراعة 150 ألف فدان من القمح فى توشكى، مقابل 146 ألف فدان من القمح فى شرق العوينات، فى حين تبلغ مساحة القمح المنزرعة فى مشروع "مستقبل مصر"، ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، حوالى 70 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "الفرافرة"، الذى يضم4500 فدان من القمح، مقابل 4000 فدان فى مشروع "عين دالة"، بالوادى الجديد.

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