وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السورى سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد -

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين فى عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية شملت قضايا المجتمع المدنى، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى للأولى بالرعاية.

من جانبها، أكدت القباج على تقديرها للشعب السورى الشقيق وعمق العلاقة بين الدولتين، مشيدة بثقافة العمل والحرص على المشاركة فى عمليات الإنتاج لدى الأسرة السورية، وتعظيم طاقات كل فرد فيها لصالح تحسين جودة حياة الأسرة.

وناقش الوزيران عملية التطور الإيجابى الذى شمل المجتمع المدنى فى مصر، وجودة أداءه فى السنوات الأخيرة ومشاركته فى كثير من المشروعات القومية وتنمية المجتمعات المحلية.

وأرجعت القباج هذا التطور لدعم القيادة السياسية التى وجهت بإجراء حوار مجتمعى يشمل جميع الفئات المعنية، وإصدار قانون يراعى كل الحقوق لمنظمات المجتمع المدنى، وذلك إيمانا بدوره فى عمليات التنمية المستدامة، وتوج ذلك الدعم بصدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.

وسردت القباج، مزايا القانون بما يشمل تعزيز عمليات الحوكمة، ورد الجهة المختصة على تلقى المنح فى مدة أقصاها 60 يوم عمل، وتنوع مصادر التمويل وتسهيل التعاملات المالية إلكترونيا، والسماح بتلقى الأموال نقدية أو عينية من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل مصر وخارجها، وعدم جواز حل الجمعيات إلى بقرار من الجمعية العمومية أو بحكم قضائى، كما أن القانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.

وأضافت القباج، أن القانون ولائحته التنفيذية يوفران مصدرا للعون المالى من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم أيضا استحداث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلى، بمختلف مكوناته.

وناقش الجانبان، إطلاق الوزارة للمنصة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، وتعزيز دور التطوع فى مصر، ومنتظر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض اللقاء أيضا الجهود المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعى، ووصول تكافل وكرامة لقرابة 5 ملايين أسرة، وهو أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية، مما يعكس الاهتمام العام بتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية.

وحرصت القباج على إبراز أهمية التمكين الاقتصادى فى برامج الوزارة الحالية، والتوسع فى المشروعات متناهية الصغر، وزيادة عدد معارض الأسر المنتجة والمنتجات الحرفية والتراثية لتصل إلى أكثر من 20 معرضا سنويا، وطالبت بتبادل المنتجات المصرية-السورية، وعقد معارض مشتركة فى البلدين.

وأكد الجانبان، على أهمية الشراكة فى مجال التدريب الحرفى والمهنى للشباب والنساء، والتوسع فى مدهم بالدعم الفنى والخدمات غير المالية بما يشمل تخليص الإجراءات، واستخراج التراخيص، ومنافذ التسويق، مع أهمية التثقيف بضرورة اعتبار تدخلات الحماية الاجتماعية والتأمينية.

من جانبه، أشاد الوزير السورى لؤى عماد الدين المنجد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فى الجمهورية العربية السورية بالتجربة المصرية للمجتمع المدنى، موضحا أن المجتمع المدنى أصبح يجمع بين النهج التنموى والنهج الخيرى وعدم الاكتفاء بالأخير فقط، وذلك إيمانا بأهمية مشاركة المجتمع المدنى فى إنجاز مؤشرات التنمية المستدامة 2030.

وطالب الوزير السورى بعقد زيارة فنية من مصر إلى سوريا لتعظيم الاستجابة من المنصة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، ولعقد معارض بمدن سوريا الأكثر تسويقا، ولبحث فرص التعاون بشأن سبل الحماية الاجتماعية للعمالة السورية فى جمهورية مصر العربية.