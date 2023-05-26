قوات حفظ السلام المصرية.. تاريخ مشرف وسط إشادات دولية لحفظ الأمن

جدة - نرمين السيد - فى إطار الدور المحورى والريادى للدولة المصرية وحرصها على جهود دعم السلام والأمن فى أنحاء العالم كافة، تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهامًا فى قوات حفظ السلام.





مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير أسامة عبدالخالق، أكد اعتزازه بتكريم مصر خلال الاحتفال السنوى الذى نظمته الأممم المتحدة لتخليد دور حفظة السلام تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيرش أثنى على دور قوات حفظ السلام المصرية ومساهمتها المقدرى فى كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة الذى يشارك فيها أكثر من 30 ألف مصرى على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة فى عملية حفظ السلام بالكونغو 1960.

القوات المصرية المشاركة بمختلف بعثات الأمم المتحدة قدمت الكثير من الجهود التى هى محل تقدير وثناء من قادة البعثات الأممية، الأمر الذى يعكس صورة إيجابية للبعثات المصرية فى مثل هذه المأموريات تأكيدًا للدور المصرى الريادى فى المنطقة، وتثبت على الدوام قدرة القوات المصرية على حسن تمثيل بلدهم فى المحافل الدولية.

وعلى مدار عشرات السنين التزمت قوات حفظ السلام المصرية، الحياد فى تعاملها مع أطراف النزاع لكن دون أن تغمض الطرف عن أى أعمال تقوم بها الأطراف تشكل انتهاكًا للجهود المضطلع بها فى عملية السلام أو للمعايير والمبادئ الدولية التى تدعمها عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام.

إشادات دولية

فى 26 يونيو 2023، كرمت الأمم المتحدة مصر في إطار الاحتفال السنوى الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور حفظة السلام، تزامنا مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

وفى مايو 2021، احتفت الأمم المتحدة بأسماء 5 من حفظة السلام المصريين لتحقيق الاستقرار فى مالى وأشادت بالدور الذى تلعبه القاهرة كأحد أكبر المساهمين فى عمليات حفظ السلام.

وفى يوليو 2019، أشادت الأمم المتحدة بالمشاركة المصرية فى حفظ السلام، وتلقى قطاع الأمن المركزى فى 2016 إشادة دولية محلية للأداء الأمنى لوحدات الشرطة المصرية المشاركة فى عمليات حفظ السلام بدولة الكونغو الديمقراطية.