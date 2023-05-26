أخبار مصرية

الحوار الوطني.. 690 مشاركا في جلسات التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 06:34 مساءً - قالت إدارة الحوار الوطني إن نحو 690 فردا شاركوا في جلسات المحور المجتمعي أمس في قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين. 

 

وناقش المحور المجتمعي أمس قضيتي «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، و«التعليم قبل الجامعي»، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

 

 

 وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين.

 

ونستعرض إليكم أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، يوم الخميس 25 مايو.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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