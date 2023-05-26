الحوار الوطني.. 690 مشاركا في جلسات التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 06:34 مساءً - قالت إدارة الحوار الوطني إن نحو 690 فردا شاركوا في جلسات المحور المجتمعي أمس في قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين.

وناقش المحور المجتمعي أمس قضيتي «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، و«التعليم قبل الجامعي»، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين.

ونستعرض إليكم أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي، يوم الخميس 25 مايو.