عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة من ربع النهائي على يد الصيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 06:34 مساءً - ودع عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات بطولة العالم التى تقام بجنوب افريقيا بعد الخسارة من منافسه الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع النهائي .

ويعد عمر عصر أول لاعب مصرى يتأهل لربع نهائي بطولة عالم.

ووصل عمر عصر للدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعب الكرواتي توميسلاف بوكار، وفى دور ال 16 على السويدى ترولس موريجورد بنتيجة 4 / 2 المصنف العاشر عالميا.

وكان عصر قد تغلب على السويدى ماتياس فيليك فى دور الـ32 من مباريات البطولة أيضا.