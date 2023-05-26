إصابات بينهم أطفال في سقوط إحدى الألعاب في ملاهي بسموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 06:34 مساءً - شهدت منطقة سموحة في الإسكندرية، إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال، إثر سقوطهم من إحدى ألعاب الملاهى، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان ، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.