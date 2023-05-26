محافظ الدقهلية يشيد بدور وزارة الأوقاف فى دعم المساجد وإعادة صيانتها

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بدور وزارة الأوقاف فى دعمها الكامل لكل المساجد، سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها، وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.





وذكر المركز الإعلامى للمحافظة، فى بيان صادر، أنه جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع المواطنين، عقب صلاة الجمعة، فى مسجد النصر بشارع الجيش بالمنصورة، حيث استمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة الاستجابة لحل مشاكلهم، وذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة. وكان الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر أشار خلال خطبة الجمعة، عن فضائل الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم، منها نيل شفاعته. وقال إن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بركة ومن فضائلها نيل رحمة الله تعالى، ومغفرة الخطايا ورفع الدرجات، وكفاية الهموم.

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