جدة - نرمين السيد - وخطبة الجمعة الأولى 2 يونيو 2023م تأتى تحت عنوان احترام الكبير، أما خطبة الجمعة الثانية 9 يونيو 2023م تأتى تحت عنوان الحج رحلة إيمانية. فى حين أن خطبة الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023م تأتى تحت عنوان مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر، والجمعة الرابعة 23 يونيو 2023م تأتى تحت عنوان فضل يوم عرفة وسنة الأضحية. أما الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023م تأتى تحت عنوان حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.