توزيع مساعدات عينية على المرأة المعيلة ضمن مبادرة «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة «كلنا واحد - معك فى كل مكان»، لتوزيع مساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين





وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية فى المناطق الأكثر إحتياجا وكذا المرأة المعيلة.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى (أسوان–الأقصر) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.