جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وأوضحت أن البرنامج يجرى تنظيمه مع مؤسسات تدريب معروفة عالميا يتضمن استعراض عدد من العروض التقديمية عن المقصد المصرى، ويبرز ما تتمتع به المقاصد السياحية من مقومات ومنتجات متنوعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز تستعرض برنامج تدريب التعريف بمناطق الجذب السياحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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