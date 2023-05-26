احترام الكبير.. وزير الأوقاف ينشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد مختار جمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

وعبر وزير الأوقاف، عن ثقة الوزارة، فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى.