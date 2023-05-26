الأرصاد تحذر.. ارتفاع درجات الحرارة غد السبت

جدة - نرمين السيد - وتوقعت هيئة الأرصاد فى تقريرها المنشور على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، أنَّ حالة الطقس فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة على أغلب الأنحاء، فيما تشهد حالة الطقس نهارًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية الغربية.
فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا وسرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مكشوفة بالقاهرة الكبرى.
درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة: العظمى 36، الصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 21
دمنهور: العظمى 34، الصغرى 21
شبين الكوم: العظمى 35، الصغرى 22
شرم الشيخ: العظمى 36، الصغرى 26
الإسماعيلية: العظمى 36، الصغرى 22
أسوان: العظمى 42، الصغرى 29
أسيوط: العظمى 38، الصغرى 24
مطروح: العظمى 26، الصغرى 19
الأقصر: العظمى 41، الصغرى 27
بنى سويف: العظمى 37، الصغرى 24
سوهاج: العظمى 39، الصغرى 25
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