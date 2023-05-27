الدرينى يُسلط الضوء على دور قوات حفظ السلام المصرية بإفريقيا الوسطى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عشرون طنًا من الماء يتجول بها الجنود المصريون المشاركون فى قوات حفظ السلام مرتين أسبوعيًا فى جنبات العاصمة، فقد أنشأت مصر على بعد آلاف الكيلو مترات من أقصى حدودها الجنوبية محطة تحلية مياه من أجل سكان إفريقيا الوسطى وتتطلع بتوصيل هذا الماء إلى أرجاء البلاد.

تجربة عاشها الإعلامى أحمد الدرينى وعرضها فى برنامجه "عن قرب" عبر شاشة "DMC" فى حرارة صعبة ورطوبة مرهقة فى مدينة أزماتها تحيط بها من كل جانب، اقتتال قبلى وتوتر سياسى وصراع دولى على دولى على ثروات البلاد ومحكمة جنائية دولية تتعقب قتلة ومجرمين.

وسلَّط الإعلامى أحمد الدرينى الضوء على قوات حفظ السلام المصرية التى تحفظ السلام الذى أطاحت به كل هذه العواصف.