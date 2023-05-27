خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة بإثيوبيا.. الدكتور أشرف صبحي يؤكد دعم مصر لشباب القارة الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 مايو 2023 12:30 صباحاً - وزيرالشباب:

*مصر تؤكد أهمية تعزيز الإبتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة

* الإعلان عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ من الشباب والنشء على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بأن مصر تدعم شباب القارة الافريقية، مبينًا إستمرار البرامج والانشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الافريقية.

وأشار الوزير إلي أن ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فاعلية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.

ورفع د. اشرف صبحي توصيات بكيفية الإستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل .

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السيدة السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، السيدة / شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب ، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .