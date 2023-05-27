جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بسبب العاصفة الشديدة فى جنوب مصر، حدث التواء بالجزء العلوى لأحد الأبراج «جهد ٦٦ كيلو فولت» بالخط أبوسمبل/ الاصلاح ٣، والذى يغذى مدينة أبوسمبل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربى عن المدينة.





وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الانقطاع حدث الساعة ١٧:٣٠ مساء الجمعة، وتم على الفور الدفع بعدد ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة، وطبقا للأولويات، وعلى التوازى تم الدفع بفرق طوارئ، وبرج جديد الاصلاح وإعادة التغذية فى أسرع وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: فرق الطوارئ بالوزارة تعمل على إصلاح برج أبو سمبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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