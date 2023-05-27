الأرصاد تحذر: أتربة ورمال على هذه المناطق اليوم.. وارتفاع فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك طقسا اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 42 درجة.





كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى. ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار على مصر الوسطى والسواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا .

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