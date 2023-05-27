جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية وعلاجية بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة، على مدى يومين، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1375 حالة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد حسانين، فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة للمرضى بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات. من جانبه، قال منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة الدكتور محمود خليفة الحسن، إن القافلة شملت بجانب توقيع الكشف الطبى على المرضى وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، عقد ندوات تثقيف صحى من خلال 12 عيادة متنقلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن حياة كريمة.. فحص وعلاج 1375 مواطنا فى قافلة طبية بقرية دير الجرنوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.