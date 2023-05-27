الصحة تطلق اليوم 3 قوافل طبية مجانية بالقليوبية والجيزة والغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن القوافل تشمل عدة تخصصات، وهى نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تغطى محافظات القليوبية، والجيزة، والغربية.