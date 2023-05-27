حالة الطقس اليوم السبت 27 مايو 2023 ودرجات المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية ،طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .





هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربية وجنوب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربه على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانا وجنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وسط ووجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 36 22

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 34 20

المنصورة 34 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 20

دمياط 34 19

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 37 21

رفح 36 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 17

كاترين 31 13

الطور 35 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 30 20

مطروح 26 19

السلوم 27 17

سيوة 34 18

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 43 29