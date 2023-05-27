الآثار تعلن كشفا أثريا جديدا بسقارة اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن البعثة الأثرية المصرية العاملة فى الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سيعلن عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد كاملة اليوم السبت فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة.
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