توجيهات الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (النواب يوافق على زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 36 ألف جنيه سنوياً).. ذكرت الصحيفة أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على تعديلات قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويا، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالى قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأى مواطن يساعد فى الكشف عن حالات التهرب الضريبى.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة كانت قد أحالت للبرلمان هذه التعديلات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، فى شهر مارس الماضى، بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 36 ألف جنيه.

وتحت عنوان (فحص 6.7 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة).. ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تحت شعار (100 مليون صحة)، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار قوله إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.

أما صحيفة (الجمهورية).. ذكرت - تحت عنوان (شهادة ثقة من البنك الدولى.. "شرق بورسعيد" على قائمة أفضل 10 موانئ عالمياً) - أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ فى مجال الحاويات لعام 2022، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولى.

ونقلت الصحيفة عن بيان المنطقة الاقتصادية، أن التقييم صادر عن البنك الدولى لتقييم أداء الموانئ بناء على الوقت الذى تستغرقه السفينة فى الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات فى مجال فض الحاويات.

وأشارت إلى أن حجم التداول بالميناء يؤثر على التقييم، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة فى خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحرى فى الاقتصاد العالمى.

وعالميًا.. وتحت عنوان (استشهاد شاب فلسطينى.. الاحتلال يصعد مداهماته بقرى الضفة والقدس).. نقلت (الجمهورية) عن بيان وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابا استشهد بعد إصابته بالرصاص بالقرب من مستوطنة (تانا عومريم) المقامة جنوبى الخليل، فى سياق التصعيد الإسرائيلى، كما أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة خلال عمليات اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق فى الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (بلاطة) بمدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف؛ ما أدى لإصابة شاب فلسطينى واعتقال ثلاثة آخرين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى صعدت من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحى على الشبان الفلسطينيين.

وحول اجتماعات بنك التنمية الإفريقى.. نقلت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (محافظ المركزى المصرى يدعو لبناء منصات إقليمية لإعادة تمويل الديون) - كلمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله فى ختام الاجتماعات، والتى دعا خلالها إلى تضافر الجهود الإفريقية لبناء منصات لإعادة تمويل ديون دول القارة ومواجهة المخاطر العالمية، التى فٌرضت عليها بسبب الصعود الكبير فى تكاليف الحصول على السيولة المالية.

وأضافت الصحيفة أن المحافظ أشار إلى ضرورة الاستفادة من التصنيف الائتمانى المرتفع لبنك التنمية الإفريقى، والذى لا تحظى به أى مؤسسة مالية أخرى داخل إفريقيا، وذلك فى جمع السيولة منخفضة التكلفة وإعادة ضخها وتوزيعها لتعزيز الاستقرار النقدى للحكومات والمؤسسات الإفريقية.

وأشارت إلى أن حسن عبدالله قال إن مصر تعمل بشكل وثيق مع البنك الإفريقى للتنمية على مستوى العديد من المشاريع فى مجال الأمن الغذائى والاستثمارات الخضراء والقطاعات المالية.