استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - استأنفت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية الأزهرية فى مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الإدارات الأزهرية بالمحافظة.





وقال مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء الشيخ محمد سعد خضر، إن طلاب الشهادة الإعدادية عددهم 700 طالب وطالبة، وهم يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى، كما أن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أى عوائق.

وأشار مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية إبراهيم الفحام إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحان مادتى اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى لمدة ساعتين ونصف والمستوى الرفيع لمدة ساعتين فى الفترة الثانية، وذلك فى آخر أيام الامتحانات والتى انطلقت يوم السبت الماضى.

كانت امتحانات الشهادة الابتدائية قد انتهت أول أمس الخميس، على أن تختتم الشهادة الإعدادية امتحاناتها اليوم.