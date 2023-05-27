وقال مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء الشيخ محمد سعد خضر، إن طلاب الشهادة الإعدادية عددهم 700 طالب وطالبة، وهم يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى، كما أن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أى عوائق.
وأشار مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية إبراهيم الفحام إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحان مادتى اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى لمدة ساعتين ونصف والمستوى الرفيع لمدة ساعتين فى الفترة الثانية، وذلك فى آخر أيام الامتحانات والتى انطلقت يوم السبت الماضى.
كانت امتحانات الشهادة الابتدائية قد انتهت أول أمس الخميس، على أن تختتم الشهادة الإعدادية امتحاناتها اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.