وزير الرى: قطاع المياه يواجه تحديات تقترن بتأثيرات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع المياه يواجه تحديات تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد أعداد السكان فى مصر من 27 مليون نسمة فى الستينيات إلى 105 ملايين نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر فى الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة فى مجال الإدارة المثلى للمياه.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى "العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ"، والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال الدكتور سويلم إن الاحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.

واستعرض الوزير تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه فى جميع الاستخدامات، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر، وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضى، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التى تضرب العديد من المحافظات، والتى تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها، فضلا عن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع وزارة الرى لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا و69 كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.

وأضاف أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطنى، حيث أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية، حيث تسعى وزارة الري أن تكون مشروعاتها متماشية مع إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف "صافي انبعاثات" NET ZERO، مثل مشروعات تأهيل الترع والتى بلغت 7 آلاف كيلومتر حاليا، والتى تسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الرى التكميلى)، والتقليل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وأعمال تطهير الترع والتى تصل أطوالها إلى 33 ألف كيلومتر، خصوصا نزع الحشائش الغاطسة، والتى تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع، بإجمالى 3 آلاف محطة رفع، وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها.

وأشار إلى العمل على التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات وبالتالى تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.

وأوضح وزير الرى أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية، ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمى، وهو ما تجلى فى النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى (COP27) بإدراج قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ لأول مرة فى مؤتمرات المناخ، حيث تمت الإشارة للمياه 5 مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe.

وتابع أن مصر تعمل أيضا على المستوى القارى، من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، على تعزيز التعاون مع كل الدول الإفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الإفريقية فى كل المحافل الدولية.