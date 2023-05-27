تبدأ اليوم.. جدول إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ويبدأ إعلان النتائج اعتبارا من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل وفقا للتالى: - السبت 27/5/2023: الصفان الرابع الابتدائى والأول الإعدادى. - الأحد 28/5/2023: الصفان الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى. - الاثنين 29/5/2023: الصف السادس الابتدائى. وعلى الطلاب وأولياء الأمور التوجه لمقار المدارس لاستلام النتائج، إذ أنها لن تعلن إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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