762 ألف طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية اليوم

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد طلاب التعليم الفنى المتقدمين لامتحانات هذا العام 760 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى وتعليم وتدريب مزدوج، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة، إضافة إلى 55 مادة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وجرى توزيع الطلاب على 2550 لجنة سير امتحان على مستوى محافظات الجمهورية، يعمل بها 184 ألفا و204 أعضاء من مراقبين وملاحظين وإداريين.

تعليمات مهمة

وفى هذا الصدد، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2023، فى إطار تكاتف الجهود التى تساهم فى حسن سير لجان أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة للطلاب.

ووجه الكتاب الدورى باتخاذ اللازم نحو:

- التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها- كاميرا-...إلخ) ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب إلى اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان، على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة قبل بداية الامتحان، ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه؛ للتواصل مع غرفة العمليات فى حالة الضرورة القصوى ولصالح العمل.

- العمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التى تؤدى لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير وللصالح العام.

- يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسؤول أمن للجنة، ويعاونه فى ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

- التأكيد على مشرفى الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان أثناء فترات الراحة لأى من الأسباب، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة مع تواجد مشرف معهم.

- عدم السماح مطلقا بدخول الطالب أو اللفائف التى يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

- عدم دخول أى أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

- يحظر نهائيا التدخين أثناء عقد اللجنة طبقا للقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2001.

- يحظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التى يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

- مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرى بكافة أنواعها.

- الإبلاغ الفورى عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

- التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بمراحلها وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها.

- التزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بها بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة.

- التزام مسؤولى الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

وعقب انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، يستكمل الطلاب أداء الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 9 يونيو المقبل وحتى الجمعة الموافق 16 من نفس الشهر.