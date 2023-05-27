الطقس الآن.. استمرار تكاثر السحب وسقوط أمطار على هذه المناطق

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وعن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى، أكدت هيئة الأرصاد أنها 30 درجة مئوية.
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