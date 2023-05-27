مستشار الصحة: مصر خالية تماما من إصابات شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين - فى مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى - "إنه بالرغم من عدم وجود حالات للإصابة بمرض شلل الأطفال إلا أننا مازلنا نقوم بتطعيم الأطفال سواء المصريين أو القادمين من الخارج".

وأوضح أن التطعيم يتواجد فى مكاتب الصحة أو من خلال الفرق المتنقلة التى تطرق الأبواب، وذلك بدءا من يوم وحتى 5 سنوات بالنسبة للمصريين، بينما للقادمين من الخارج من عمر يوم وحتى 15 عاما، داعيا الجميع إلى الاستجابة لحملات التطعيم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

وبالنسبة لفيروس سى، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين "إن مصر تفوقت على الكثير من الدول فى علاج فيروس سى خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية والحملات الطبية للكشف المبكر على فئات مختلفة من الشعب والعلاج بالمجان".

وأوضح أن فيروس سى ليس له تطعيم حتى الآن فالحالة تحتاج لعلاج ويأخذ بالمجان طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم والحقن غير الآمن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت فى وقت سابق بنجاح مصر فى القضاء على مرض شلل الأطفال، وفيروس سى.