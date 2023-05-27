الصحة: تدريب 300 طبيب مكلف فى 5 محافظات ضمن توصيات تحسين أحوال الأطباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى فى محافظات (الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية). ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوى على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعات تدريبية. وأشار «عبدالرازق» إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجار استكمال باقى مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية فى وزارة الصحة والسكان.

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