القوى العاملة: إنفاق 159 مليون جنيه على التدريب والتأهيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم، السبت، عن استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع للوزارة، فى دوره الاستراتيجى، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب، وكل الأنشطة التدريبية الأخرى. *"الصندوق" أنفق 159 مليون جنيه منذ تأسيسه حتى الآن في دعم منظومة "التدريب المهنى"





وقالت الوزارة أنه ومنذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتى الآن، أنفق 159 مليونا و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

وأكدت الوزارة أيضا استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب، كما ذكرت دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى المساهمة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، المنعقد بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التى تخص "الصندوق" ونشاطة.

وبحسب بيان صحفى، أكد الوزير شحاتة أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة المصرية، موضحا أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة فى تدريب وتأهيل "ذوى الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بدمجهم فى سوق العمل، للمشاركة فى بناء "الجمهورية الجديدة"، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، لافتا إلى التعاون الحالى مع وزارات: التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وشركة "إبدأ"، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهنى فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيراً إلى أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار فى تكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها فى البرامج التى يتم تقديمها.

وناقش المجلس الموضوعات المعروضة عليه وعلى رأسها الأوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.