يعود لبداية العصر البطلمى.. مصطفى وزيرى يتحدث عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفى عالمى، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية، لأول مرة فى الكشف عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية.

وأضاف "وزيرى" أن البعثة تمكنت من الكشف عن مقبرتين من عصرى الدولتين القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عدد من اللقى الأثرية.

وأكد أن البعثة قامت بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة منذ بدء عملها بالموقع عام 2018، معربا عن فخره بنجاح فريق مصرى خالص من آثاريى ومرمى المجلس الأعلى للآثار للعام السادس على التوالى بهذا الاكتشاف الهام.

وأضاف أن ورشة التحنيط الآدمية التى تم الكشف عنها عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن مقسم من الداخل إلى عدد من الحجرات تحتوى على سريرين للتحنيط الآدمى وتتراوح أبعاد السرير حوالى مترين طول ومتر عرض و50 سم ارتفاع، وهو مكون من عدة كتل حجرية مغطى من أعلى بطبقة من الملاط بها ميول ينتهى بميزاب، لافتا إلى أنه تم الكشف داخل الورشة على عدد كبير من الأوانى الفخارية من بينها أوانى على شكل إناء الحس منتشرة فى جميع الحجرات والتى ربما كان يتم استخدامها فى عملية التحنيط.

كما تم الكشف عن بعض الأدوات والأوانى الطقسية وكمية كبيرة من الكتان ومادة الراتينج الأسود المستخدمة فى التحنيط، الأمر الذى يشير إلى أن عمليات التحنيط التى كانت تتم بتلك الورشة لأدميين.

أما عن ورشة التحنيط الحيوانية فقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنها عبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبنى من الطوب اللبن يتوسطهما مدخل له أرضية من الحجر الجيرى من الداخل مقسمة إلى عدد من الحجرات والصالات، حيث تم الكشف داخلها على عدد كبير من الأوانى الفخارية وبعض الدفنات الحيوانية مختلفة الأشكال والأحجام كما عثر على بعض الأدوات الخاصة بالتحنيط الحيوانى كالكتان وبعض الأدوات البرونزية.

وتابع "وزيرى": تحتوى الورشة على 5 أَسرة من الحجر الجيرى، وهى غائرة فى الأرضية ومختلفة نسبيا عن تلك الأسرة الموجودة فى ورشة التحنيط الآدمية، لافتا إلى أنه خلال دراسة اللقى الأثرية التى تم الكشف عنها داخل هذه الورشة تشير إلى أن الورشة كانت تستخدم على الأرجح فى تحنيط الحيوانات المقدسة المرتبطة بالإلهة باستت.