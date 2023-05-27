مجدى شاكر لـ«القاهرة الإخبارية»: سقارة أهم مناطق الآثار فى مصر

جدة - نرمين السيد - كشف مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل الكشف الجديد الذى أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، بمنطقة آثار سقارة، والتى تحتوى ورشة تحنيط ومقبرة لأحد الشخصيات المهمة فى الدولة المصرية القديمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية، إذ ذكر أن ما يصل لنصف الحضارة المصرية لا يزال تحت الأرض.





وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكشف يعود فى المقام الرئيسى لاحتوائه على ورشة تحنيط، كما أن الكشف يؤكد أن المنطقة لا تزال لم تبح بكل أسرارها الحضارية والأثرية، مؤكدا أن سقارة تعد واحدة من أهم مناطق الآثار فى مصر، كونها الجبانة الرئيسية لـ منف، التى تمثل أول عاصمة للدولة القديمة. وأشار كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أن ما يصل لنصف الحضارة المصرية لا يزال تحت الأرض، مؤكدا أن سقارة لم تفقد قيمتها الأثرية خلال التاريخ المصرى الطويل، حتى بعد انتقال العاصمة من منف إلى الأقصر، ثم الشرقية والغربية، مشيرا إلى أنها تحتوى على 16 هرما، من بينها الهرم المدرج وزوسر.

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