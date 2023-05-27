تماثيل وأدوات تحنيط.. تفاصيل كشف سقارة الأثرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، اكتشاف أكبر ورشة تحنيط فى منطقة آثار سقارة، حيث يضم الكشف الجديد مجموعة كبيرة من التماثيل القديمة والأدوات التى كان يستخدمها المصرى القديم فى التحنيط.





ويضم الكشف أيضا تماثيل خشبية للمعبود بتاح سُكر وتماثيل حجر جيرى ملون من الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل البرونزية، وتمثال من الحجر الألباستر به 4 خراطيش ومجموعة من الحيوانات المحنطة منها مومياء للمعبودة باستت وهى على شكل قطة. وقالت الوزارة، إن البعثة الأثرية المصرية العاملة فى الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة. وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سيعلن عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد كاملة اليوم السبت فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة.

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