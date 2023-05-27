خبير أثرى: اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية بسقارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عامر الخبير الأثرى، إن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن كشف آثرى اليوم فى سقارة، وسيشهد اكتشاف أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، إضافة إلى عدد من المومياوات والتماثيل البرونزية، وتماثيل ترجع إلى الدولة القديمة والحديثة.





وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التماثيل تم العثور عليها داخل توابيت آثرية عليها نقوش قديمة ونصوص دينية، مؤكدا أن جبانة البوباسطيون من أهم الجبانات التى تم اكتشافها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن شهر يناير 2023 شهد العثور على عدد كبير من الآثار فى سقارة بقيادة الدكتور زاهى حواس، كما شهدت سقارة فى مايو من العام الماضى اكتشاف 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا آثريا.

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