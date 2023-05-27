الثانوية العامة 2023.. تعليمات مهمة للطلاب

جدة - نرمين السيد - ووفقا للتعليمات يجب على الطلاب الالتزام بالتالى:

إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان فى أى مادة مدة لا تزيد على 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة، يسمح لك بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح لك بدخول الامتحان فى هذه المادة فقط.

عليك مراعاة الآتى بكل دقة (تعليمات ورقة الامتحان)

على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أى مادة إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة + ورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم.

التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة وصحة كل من ورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل بقبل البدء فى الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الإجابة (ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات) بالقلم الجاف.

عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك فى غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلا كاملا بورقة البابل شيت، واختيار أكثر من إجابة للسؤول يفقدك درجة السؤال.

إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة ولن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

تسليم كراسة الأسئلة وورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يدا بيد فى نهاية الزمن المحدد للامتحان.

لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا فى النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أى مادة وأيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة وورقتى إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم.

كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التى تتعلق بالامتحان، يتعرض لإلغاء الامتحان تطبيقا لأحكام القرار القوزارى رقم 34 لسنة 2018 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقا لأحكام القانون 205 لسنة 2020 الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، ويتعين عليك الاطلاع على القرار الوزارى والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع الوزارة.

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امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.