«أمن القاهرة» تنظم زيارة لطلاب المدارس إلى إحدى وحدات الإطفاء

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة إلى "وحدة إطفاء الشروق بإدارة الحماية المدنية"، ليتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.





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