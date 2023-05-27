مدير عام منطقة آثار سقارة يكشف تفاصيل العثور على مقبرتين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديثه فى مؤتمر صحفى عالمى، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، للإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة آثار سقارة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية، لأول مرة فى الكشف عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية.

وذكر أن المقبرة الثانية، لشخص يدعى "من خبر" من عصر الدولة الحديثة من الأسرة 18 (1400 ق. م) وكان يحمل لقب كاهن الإلهة قادش، وهى معبودة أجنبية من أصل كنعانى من منطقة سوريا، كانت تعبد فى مدينة قادش وعبدت فى مصر فى عصر الأسرة 18 وكانت المعبودة الخاصة بالخصوبة، وسيدة نجوم السماء عظيمة السحر.

فيما أفاد الدكتور محمد يوسف، مدير المنطقة أن مقبرة "نى حسوت با" هى عبارة عن مصطبة مستطيلة الشكل، مدخل غرفة الدفن بها يقع فى الركن الجنوبى الشرقى للمصطبة، يبدأ بواجهة حجرية منقوشة من الجانبين تحمل مناظر لصاحب المقبرة وزوجته "تب ام نفرت"، ويعلو الواجهة نصوص هيروغليفية تحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة وزوجته، وأسفل ذلك مناظر لحاملى القرابين.

وتابع: يؤدى المدخل إلى صالة عرضية أبعادها جدرانها مزينة بمناظر للحياة اليومية، والأحراش، والزراعة، وصيد الأسماك، وفى منتصف الجدار الغربى للصالة يوجد باب وهمى على جانبيه مناظر جنائزية، وقوائم قرابين وذبح الأضاحى، ومناظر الحفلة الموسيقية.

وأردف: أما عن تخطيط مقبرة "من خبر" فأشار الأستاذ محمد الصعيدى مدير البعثة أنها مقبرة صخرية أغلبها منحوت فى الحافة الصخرية وبها جزء مبنى من الحجر الجيرى وهى تتكون من بوابة مبنية من الحجر الجيرى عبارة عن كتفين وعتب منقوشين باسم والقاب لـصاحب المقبرة "من خبر" وزوجته وابنه، يلى ذلك صالة مربعة الشكل على جدرانها بقايا طبقة من البلاستر مرسوم عليها مناظر لصاحب المقبرة وزوجته جالسين أمام مائدة قرابين.

وقد عثرت البعثة على نيشة فى الجدار الغربى من الناحية الشمالية يصل ارتفاعها إلى حوالى 130 سم بعمق حوالى 70 سم وعرض حوالى 50 سم، حيث عثر بداخلها على تمثال من الألباستر بحجم كبير بارتفاع حوالى متر، يصور التمثال لصاحب المقبرة جالس على كرسى ويرتدى باروكة شعر ويمسك بزهرة اللوتس بيده اليسرى على صدره، واليد اليمنى مفرودة على فخذه الأيمن ويرتدى رداءً طويلاً يمتد حتى الساقين ونقش على صدره وكتفيه 4 خراطيش ملكية يقرأ منها: تحتمس الثالث والرابع.

وأضاف أنه يوجد على جسم التمثال 3 أسطر من الكتابة الهيروغليفية ملونه باللون الأزرق فى وضع رأسى تحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة.

كما تم العثور على لوحة جنائزية من الحجر الجيرى عليها نقوش، وأجزاء من بردية تحمل اسم صاحب المقبرة.

وقد تمكنت البعثة من الكشف عن عدد من اللقى الأثرية من بينها مجموعة من التماثيل الحجرية لشخص يدعى" نى سو حنو" وزوجته، وتماثيل من الخشب والحجر لشخص يدعى "شبسس كا" من عصر الأسرة الخامسة وتمثال حجرى لزوجته، وتمثالين خشبين لسيدة تدعى "شبسسكا"، وتابوت من الخشب الملون على هيئة آدمية من عصر نهاية الدولة الحديثة وبداية عصر الإنتقال الثالث، ومجموعة من موائد للقرابين، وأبواب وهمية، ومجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس والأحجار، وتماثيل أوشابتى، وأجزاء من بردية، وقطع من البرونز، وجعارين، وأجزاء من أختام طينية، ومجموعة من الأوانى الفخارية والأدوات التى كانت تستخدم فى ورشة التحنيط، ومجموعة من الأوانى الفخارية التى تحوى جبنة مصرية قديمة (جبنة الماعز) 600 ق.م، وتماثيل خشبية للمعبود بتاح سوكر أوزير، ونواويس خشبية ملونة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية بدأت عملها بموقع جبانة البوباسطيون منذ عام 2018 حيث تمكنت من الكشف عن مقبرة فريدة لكاهن من الأسرة الخامسة يدعى "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاثة مقابر من الدولة الحديثة، وأربعة من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة.

وفى عام 2019 تم الكشف عن خبيئة للحيوانات المقدسة والتى تحتوى على أكثر من ألف تميمة من الفيانس، وعشرات التماثيل لقطط الخشبية، ومومياوات قطط، وتماثيل خشبية، ومومياوات لحيوانات مختلفة.

كما نجحت البعثة فى عام 2020 فى الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبى مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالاً لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة، و20 صندوقا خشبيا للإله حورس، وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020، والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية Archaeology magasine .

وخلال موسم حفائر البعثة فى العام الماضى، تمكنت من الكشف عن أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بجبانة البوباسطيون بسقارة، تحوى على 150 تمثال برونزى لآلهة مصرية قديمة، بالإضافة إلى 250 تابوت خشبى ملون مغلق يحتوى على مومياوات.

ومن المقرر أن تستكمل البعثة أعمالها بالموقع خلال مواسم الحفائر القادمة فى محاولة للكشف عن المزيد من خبايا وأسرار هذه المنطقة.