محافظ القاهرة يتابع أعمال إنشاء محور وكوبرى جديدين بطريق الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ فى جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة. شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبرى جديدين يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبرى ثم محور أرضى بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر، فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

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