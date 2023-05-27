المنيا: فحص 6 آلاف مواطن ضمن «100 مليون صحة» فى شهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم الخدمات الطبية لـ6 آلاف و581 مواطناً ضمن مبادرة "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، خلال شهر أبريل 2023، والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.





وأوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة أن مبادرة "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية. وأضاف أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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