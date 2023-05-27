القباج: لدينا رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام بالأطفال فى الألف يوم الأولى

جدة - نرمين السيد - وتم اللقاء فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشروع "تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، وذلك بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ومشاركة قيادات العمل المختصين بالطفولة المبكرة بالوزارة برئاسة الأستاذة منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة.

واستهدف اللقاء التعرف على النتائج المختلفة للمرحلة الثانية للمشروع، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022 وتضمنت تطوير آليات متابعة دعم الحضانات، وتطوير مناهج التعلم، وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور، وتنمية قدرات العاملين والمسئولين.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم استهداف إجمالى 413 حضانة فى 8 محافظات فى المرحلة الأولى، وسيتم التوسع فى المرحلة الثانية لتشمل عدد أكبر فى قرى حياة كريمة.

ورحبت القباج بالوفد اليابانى فى بداية اللقاء، وثمنت التعاون المشترك مع هيئة "جايكا" اليابانية والدعم المقدم من فريق العمل اليابانى لتطوير العمل والإجراءات والنظم بمجال تنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة فى تكوين شخصية الطفل وطرق تفكيره وتطوير علاقات سليمة مع الأسرة والمجتمع.

وأفادت أن الوزارة تتبنى رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام فى السنوات الأولى من عمر الأطفال وبصفة خاصة الألف يوم الأولى، وشمولهم بالرعاية الصحية والتغذوية، وبالتعليم والتنشئة الصحيحة، وأهمية اكتشاف أى نوع من الإعاقة أو من عيوب الشخصية الذى قد يعيق التطور السليم للطفل إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح.

واستعرضت القباج نتائج البحث الميدانى الذى تم على مستوى قرى حياة كريمة بشأن وضع حضانات الطفولة المبكرة والتى أفادت بنتائج إيجابية تخص نسب الإشغال، ووجود حضانات دامجة تقبل أطفال ذوى الإعاقة، واستمرار التواصل مع أولياء الأمور، وارتفاع نسبة التطعيمات، ووجود حوالى 70% من تلك الحضانات بالدور الأرضى.

وعلى الصعيد الآخر، سجل ترخيص الحضانات نسبة منخفضة بحوالى 46% من إجمالى الحضانات، وعدم ميكنة إجراءات العمل بالحضانات إلى بنسبة 32% فقط، وانخفاض الوعى الغذائى لدى العاملين بالحضانات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض التنفسية لدى الأطفال.

وأثير نقاش بين الجانب المصرى واليابانى حول إمكانية تبنى مبدأ العمل بنموذج الحضانات المنزلية لاعتبار سرعة الانتشار فى الحضانات وإلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن 5 سنوات بالحضانات، مع توفير اعتبارات الأمن والسلامة، وتطوير قدرات القائمين عليها.

وبالفعل أكد الجانب اليابانى أن هذا النموذج تم اتباعه فى اليابان، خاصة فى بداية تطوير القطاع، وذلك سبيلاً للتوسع فى إقامة حضانات جديدة فى المناطق الجديدة، وكنموذج ملائم منخفض التكلفة لبعض الأسر.

ووعد الجانب اليابانى بتقديم المنتجات الفنية المتاحة لديه فى ذلك القطاع، كما تطرق الحديث لأهمية تقديم الدعم الكافى فى مجال تطوير نظم المتابعة المميكنة لوضع الحضانات والأطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور تاناكا شينشيرو مستشار شؤون التعليم بمقر جايكا بطوكيو على تقديم شكره وتقديره لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعى لتسهيل مهمة عمل البعثة خلال الأسبوع، والتى أسفرت عن عقد عدة مناقشات قيمة مع ممثلى الوزارة والجهات ذات الصلة بالمشروع.

كما تم عقد زيارة ميدانية لمحافظة الاسماعيلية لزيارة إحدى الحضانات التى قامت جايكا بتطوير ركن الألعاب بها، بالإضافة إلى عقد حملة توعية لأولياء الأمور حول أهمية التعلم من خلال اللعب.

وأكد الدكتور تاناكا على أن الجانبين المصرى واليابانى لديهما نفس المفهوم الخاص بأهمية التعلم من خلال اللعب كأداة أساسية لتطوير الأطفال واكتشاف أى احتياجات خاصة لديهم من خلال اللعب، كما أشار الى أهمية دور الوزارة فى تحفيز ميسرات دور الحضانة بالتدريب المستمر وآليات المتابعة والتقييم.

وانتهى اللقاء إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" لتطبيق منهجية جديدة فى تنمية أطفال الحضانات فى الفئة العمرية تحت 4 سنوات وهى "التعليم من خلال اللعب" والذى يهدف إلى تطوير إدراك الأطفال وتعزيز مهاراتهم، من خلال استخدام أدوات لعب تعتمد على التفكير الإبداعى وتنمية الفكر المنطقى والتفاعلى، علماً بأن اللعب يتم تصنيعها مواد بيئية وتعتمد على تنمية علاقة الطفل بالبيئة وبالمجتمع وبالمحيط الخارجى.