هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 مايو 2023 02:24 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب فى الموسم الحالي".

وبحسب أرقام "سكواكا"، عادل هالاند الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) في موسم واحد في البريميرليج والذي كان يملكه تييري هنري رفقة آرسنال في موسم (2002- 2003.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استفاد من سقوط أرسنال في فخ التعادل أمام نوتينجهام فورست والفوز على تشيلسي.

ويتصدر هالاند هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 36 هدفا، ليصبح قريباً من الإعلان الرسمي كهداف للبريميرليج الموسم الحالي، وذلك لأول مرة فى تاريخه، حيث انضم للسيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل بداية الموسم.