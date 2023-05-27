سقارة تبوح بأسرارها.. اكتشافات أثرية جديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقد تم العثور لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية، وذلك خلال استكمال أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة، للعام السادس على التوالى.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس البعثة، إنه تم الكشف عن مقبرتين من عصرى الدولتين القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عدد من اللقى الأثرية.

وأكد أن البعثة قامت بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة منذ بدء عملها بالموقع عام 2018، معربا عن فخره بنجاح فريق مصرى خالص من آثاريى ومرمى المجلس الأعلى للآثار للعام السادس على التوالى بهذا الاكتشاف الهام.

وأضاف أن ورشة التحنيط الآدمية التى تم الكشف عنها عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن مقسم من الداخل إلى عدد من الحجرات تحتوى على سريرين للتحنيط الآدمى وتتراوح أبعاد السرير حوالى مترين طول ومتر عرض و50 سم ارتفاع، وهو مكون من عدة كتل حجرية مغطى من أعلى بطبقة من الملاط بها ميول ينتهى بميزاب، لافتا إلى أنه تم الكشف داخل الورشة على عدد كبير من الأوانى الفخارية من بينها أوانى على شكل إناء الحس منتشرة فى جميع الحجرات والتى ربما كان يتم استخدامها فى عملية التحنيط.