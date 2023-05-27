قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتورة أمانى محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الدكتور وليد محمد كمال الدين السروجى، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الدكتور وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان. الدكتورة نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية. الدكتور أسامة إسماعيل حسن عبدالبارى، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق. الدكتور محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

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